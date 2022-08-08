Водители Шымкента не могут найти газ на заправках

Жители Шымкента жалуются на нехватку газа.

Автолюбители не могут заправить свои машины, которые они переоборудовали под газобалонное оборудование, передает OTYRAR. Проблемы, говорят водители, начались с субботы, уже тогда голубое топливо на автозаправочных станциях города найти было сложно.

Потратив бензин за выходные, сегодня, водители в надежде заправить хотя бы пол-бака объезжают городские АЗС, но заправиться не могут — на большинстве из станций вывесили таблички — газа нет.

При этом цена на автогаз пока держится, литр стоит 60 тенге. Но автолюбители, наученные горьким опытом, опасаются того, что стоимость на горючее поднимется. Многие водители сетуют, если газ на заправках не появится к вечеру, то уже завтра им придется пересесть на автобусы или добираться до работы пешком. При этом некоторые автолюбители заявляют и о спекуляциях.

«Говорили проблем с газом не будет, я с субботы езжу нету газа, есть в некоторых местах говорят на тысячу тенге можем договориться, еще сверху еще пятьсот», — говорит житель Шымкента.

«Сегодня утром объехал несколько заправок, так и не смог заправиться. Мне кажется опять цены поднимут», — говорит водитель.

В минэнерго, как и в шымкентском управлении энергетики и развития инфраструктуры заявили, дефицита газа нет. Общая потребность города в автогазе — 7700 тонн в месяц. Поставки идут еженедельно. В прошлую пятницу в мегаполис привезли 1656 тонн сжиженного газа. Их отправили на наполнительные станции, вот только развезти до автозаправочных станций мол, компании поставщики не успели, рассказали в местном управлении. До 15 августа ожидают поставки еще больше 5 тысяч тонн горючего.

«Такого нет, чтобы ноль было. 170 заправок, они по разному работают, кто успел, кто на 2 дня задержался, у кого-то машина сломалась, это от логистики зависит, от газонаполнительной станции до заправок», — говорит Максат Ердембеков, заместитель руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкента.