В Казахстане до 2025 года появится пять новых нефтегазохимических заводов. Об этом сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает Tengrinews.kz.

На коллегии министерства Ногаев рассказал о разработке нацпроекта по развитию нефтегазохимии, который решит задачу по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств и созданию привлекательных условий для потенциальных инвесторов.

«Проект позволит точечно развивать отрасль с акцентом на решение проблемных вопросов, в частности, обеспечение проектов нефтегазохимии сырьем, создание кластера нефтегазохимии, развитие дальнейших переделов. Вышеперечисленные меры позволят завершить строительство пяти заводов к 2025 году», — сказал Ногаев.

По словам министра, три завода построят в Атырауской области:

по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год;

по производству технических газов мощностью 57 миллионов кубометров азота и 34 миллиона кубометров сухого сжатого воздуха;

по производству полиэтилентерефталата мощностью 430 тысяч тонн в год.

В Шымкенте завершится строительство нового завода по производству полипропилена мощностью 81 тысяча тонн в год и октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тысяч тонн в год на базе сырья Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

В Уральске будет построен завод по производству метанола и гликоля общей мощностью 182 тысячи тонн.

«Ожидаемый эффект: объем производства увеличится в девять раз, составив два миллиона тонн нефтегазохимической продукции. Объем инвестиций в экономику страны составит порядка 3,9 миллиарда долларов. Производство базовой нефтегазохимической продукции послужит прочной основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой сфере, что соответствует нашей стратегии по диверсификации сырьевой экономики и стремлению к технологическому развитию», — заключил министр.