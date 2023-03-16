Кандидат в депутаты Мажилиса Данабек Исабеков встретился с асаровцами

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК по избирательному округу № 6 Данабек Исабеков продолжает агитационную работу.

На этот раз кандидат встретился с населением микрорайона Асар и выслушал их проблемы, ознакомил собравшихся с предвыборной программой и призвал собравшихся вместе строить светлое будущее.

У него есть четкая цель: «Шагнуть в светлое будущее». Кандидат представил народу предвыборную программу из 10 направлений. Программа направлена на улучшение качества жизни населения.

Данабек Исабеков, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

«Главное направление-это повышение благосостояния нашей страны и создание условий для населения. Шымкент наш общий город. Всего в Шымкенте 81 населенный пункт. В этих населенных пунктах я встречаюсь с жителями и записываю их проблемы».

Данабек Исабеков заручился поддержкой народа. Депутат Мажилиса намерен выполнить план в ближайшие 5 лет. Асаровцы доверяют и поддерживают кандидата. Ведь выходец из народа, знает проблемы лучше, чем кто-либо другой.

Тойлыбай Кулымбетов, житель жилого массива Асар:

«Данабек Исабеков из интеллегентной семьи, имеет три специальности. Где бы он не работал он с большой ответственностью выполнял свои обязанности. Народ ему доверяет, знаю его как честного работника. В будущем депутатом Мажилиса Парламента уверен он будет вкладывать все усилия для процветания страны».

Кандитат, проработавший более 10 лет в сфере обслуживания населения, твердо придерживается лозунга «Правильный выбор – надежное будущее». Исабеков намерен и впредь укреплять связь народа с властью.

Оплачено из личного избирательного фонда кандидата в депутаты Парламента Мажилиса РК Д. Исабекова.