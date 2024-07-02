Пожар на рынке Акбар мог произойти из-за короткого замыкания

С крупным пожаром этой ночью пытались справиться огнеборцы в Шымкенте.

Пламя охватило 400 квадратных метров территории рынка. Убытки сейчас подсчитывают владельцы шести бутиков. Огнем были охвачены и два автомобиля Mercedes Sprinter. Благо, обошлось без жертв и пострадавших. Сотрудники ДЧС подозревают, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки.

Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС г. Шымкента: «Пожар был локализован в 04:14 и полностью потушен в 05:17. Пострадавших и погибших нет. В тушении пожара задействованы 93 единицы личного состава, 29 единиц техники различного назначения из состава отдела пожаротушения, 3 сотрудника и 1 техника из медицинского центра катастроф. От аварийно-спасательного отряда задействовано 4 сотрудника и 1 единица техники».

Сейчас рынок закрыт, у входа весит надпись — технический осмотр. Представители торгового объекта отказались от интервью, не разрешили и проводить съемку внутри помещения. Какая помощь будет оказана погорельцам, чей товар превратился в пепел, и был ли он застрахован? На эти вопросы еще предстоит ответить.