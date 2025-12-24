Шымкентские врачи провели трансплантацию почки за рекордное время

В городской клинической больнице №1 города Шымкента успешно проведена очередная, 246-я по счёту, операция по трансплантации почки.

Особо примечательно, что высокотехнологичное хирургическое вмешательство было завершено всего за 1 час 27 минут, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения. Операцию выполнила мультидисциплинарная команда опытных специалистов в строгом соответствии с клиническими протоколами. Донором стала женщина 1984 года рождения, а реципиентом — мужчина 1976 года рождения, находившийся на диализе с 2022 года.

Состояние пациента на данный момент стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей.

В городской клинической больнице №1 отмечают, что успешная операция демонстрирует высокий уровень развития высокотехнологичной медицинской помощи и системную работу в области трансплантологии.