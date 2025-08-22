В Шымкенте брат подарил брату почку и спас ему жизнь

В Шымкенте родственные узы спасли жизнь. Врачи Городской клинической больницы №1 провели успешную трансплантацию почки. Донором стал младший брат пациента. Благодаря этой операции 36-летний Алихан Айдаров получил второй шанс на жизнь. Сегодня оба брата чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой.

Алихан два года боролся с тяжёлым диагнозом — почечной недостаточностью. Каждый день был борьбой за здоровье: долгие часы на аппарате гемодиализа, мысли о лечении за границей и страх, что времени может не хватить. Спасение пришло от родного человека. Его младший брат решился на серьёзный шаг — пожертвовать свою почку.

Алихан Айдаров, пациент: «Я уже два года стою на учёте. Сделали операцию. Мы здесь больше недели. Слава Богу, сейчас чувствую себя хорошо. Креатинин снизился, всё в норме».

Врачи говорят: и донор, и реципиент прошли все необходимые обследования и оформили согласие. Операция прошла успешно. У Алихана, у которого до этого давление зашкаливало, показатели наконец стабилизировались.

Улжан Муканова, врач-хирург: «Когда мы готовили Алихана к операции, давление доходило до 200–220. Мы начали при 180. Сейчас оно стабилизировалось на уровне 120–130. Креатинин снизился до 140. Общее состояние хорошее».

Для Шымкента это уже 239-я успешная операция по пересадке почки, но каждая из них — чья-то спасённая жизнь и надежда на будущее.