В Шымкенте осудили 15 сотрудников спецЦОНа №2

В Шымкенте оглашён приговор в отношении 15 сотрудников специализированного центра обслуживания населения №2. Несколько подсудимых приговорены к лишению свободы, часть подпала под действие закона об амнистии, ещё несколько человек были оправданы.

Вечером 19 декабря специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента огласил приговор в отношении 15 сотрудников спеццона. Послушать оглашение приговора пришло большое количество людей — зал был полностью заполнен.

Самиддин Темиралиев, судья:

«Жомарта Мурашимова признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 247, подпунктом 2 части 2 статьи 218 и частью 3 статьи 262 Уголовного кодекса. В связи со смертью лица освободить от уголовной ответственности».

Бывший руководитель центра обслуживания населения Жомарт Мурашимов скончался в августе в реанимационном отделении городской больницы. В следственном изоляторе он впал в кому и, не приходя в сознание, умер. Подсудимому вменялись статьи «Получение незаконного вознаграждения», «Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путём», а также «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией и участие в них». Однако ни на стадии следствия, ни в суде он своей вины не признал.

Судья:

«Мардана Динмуханулы признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 28, частью 3 статьи 247 и частью 2 статьи 268 Уголовного кодекса.По части 5 статьи 28 и части 3 статьи 247 Уголовного кодекса назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. По части 2 статьи 262 Уголовного кодекса назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. На основании требований части 3 статьи 58 Уголовного кодекса, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначить Динмуханулы наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев».

Суд признал виновными девять из оставшихся 14 человек по статье Уголовного кодекса «Получение незаконного вознаграждения» и приговорил их к одному году лишения свободы. В соответствии с законом об амнистии они были освобождены от основного уголовного наказания. Обвинения по статье «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а также участие в них» с них были сняты, и по данному эпизоду они оправданы за недоказанностью.

Оставшиеся пять человек признаны виновными по обоим указанным статьям. По приговору суда один из них осуждён на 6 лет 8 месяцев лишения свободы, четверо — на 6 лет тюремного заключения.

Во время оглашения приговора подсудимые и их родственники не сдерживали слёз. Некоторые выразили несогласие с решением суда. Ни сами осуждённые, ни их защитники комментариев по приговору не дали.

К слову, приговор ещё не вступил в законную силу. Рассмотрение дела суд начал в августе 2025 года. Ранее прокуратура города Шымкента сообщала, что в суд направлено уголовное дело в отношении 15 лиц — руководства и сотрудников специализированного ЦОНа №2, допустивших незаконное оформление водительских удостоверений. По данным прокуратуры, за свои услуги подозреваемые получали от 150 до 400 тысяч тенге. В результате общий доход обвиняемых превысил 150 миллионов тенге.