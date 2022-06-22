В Шымкенте сносят здание старой пожарной части

На его место построят новое.Оно находится по улице Туркестанской, возле центрального парка.

Здание построили еще в конце 30-х годов прошлого столетия, но памятником архитектуры оно не являлось, рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

За время своего существования из здания тысячи раз выезжали на вызовы пожарные расчеты. За десятилетия здание сильно обветшало и два года назад его признали аварийным. Сейчас его снесли. Новую пожарную часть обещают построить до конца года на этом же месте.

«Данное здание по заключению экспертизы уже подлежало сносу. В любом случае была опасность находиться здесь. С крыши кирпичи уже падали. Тем более оно не красило вид центральной части города Шымкента. Будет построена двухэтажная пожарная часть с учетом всех оборудований», — говорит Мадияр Жаксыбаев, руководитель ДЧС г. Шымкента.