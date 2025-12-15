В Шымкенте вспыхнул пожар в общежитии

В конце прошлой недели, в общежитии, расположенном в микрорайоне Тассай произошёл пожар, из-за которого десятки семей были эвакуированы из здания.

По официальным данным, пострадавших нет. Предварительная причина — короткое замыкание в распределительном щитке.



Возгорание возникло на третьем этаже пятиэтажного общежития. Жильцы вовремя заметили неладное и вызвали помощь. По предварительным данным, короткое замыкание могло возникнуть из-за неисправной электропроводки.



Жительница:

«Что-то хлопнуло, я сразу закричала: “Пожар! Пожар!” и позвонила на пятый этаж. Все выбежали. Честно говоря, наша жизнь висит на волоске».



В общежитии проживают около 100 семей, а это не менее 300 человек. В коридорах оголённые электропровода, а из-за отсутствия природного газа жильцы вынуждены пользоваться газовыми баллонами. В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям подтвердили факт пожара, отметив, что на третьем этаже загорелся электрический щит.



Нурдаулет Ергали, сотрудник городского ДЧС Шымкента:

«Благодаря скоординированным и оперативным действиям пожарных, прибывших на место происшествия, распространению огня удалось предотвратить, пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются».



Жителям общежития предлагали провести модернизацию дома, так как он явно требует серьезного обновления, в том числе внутренней инженерной инфраструктуры, однако, часть жителей отказалась от этой услуги. Напомним, что с начала года на территории города Шымкент зарегистрировано 426 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 37 процентов. При пожарах погибло 8 человек.



