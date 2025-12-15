Представитель Сейтжанова прокомментировал слухи о выкупе ФК «Ордабасы»

Информация о покупке «Ордабасы» Серикжаном Сейтжановым не соответствует действительности, передаёт OTYRAR со ссылкой на комментарий официального представителя.

Сведения о возможной сделке сначала появились в ряде СМИ со ссылкой на спортивного журналиста и футбольного комментатора Эльдара Аманбаева.

Как сообщили официальные источники, предложений о покупке клуба не поступало, и информация о сделке не соответствует действительности.

Как сообщили нашей редакции официальные источники, эта информация не соответствует действительности.

«На данный момент такой информации не поступало. Если такое предложение поступит, мы готовы сесть за стол переговоров», — отметил Азиз Досымбетов, официальный представитель президента ТОО «Саутс-Ойл».

В то же время источник в управлении физической культуры и спорта города Шымкента сообщил, что футбольный клуб «Ордабасы» планируется передать в частные руки до 31 декабря. Детали сделки пока не раскрываются.

«В настоящее время ведётся работа по привлечению инвесторов. Клуб открыт к рассмотрению различных предложений. Все параметры возможной сделки, включая стоимость пакета акций, объём инвестиций и условия участия, будут определены в ходе переговоров и озвучены после принятия соответствующих решений», — сообщили в управлении спорта и физической культуры г. Шымкента.