За последний месяц в Казахстане отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Это стало причиной перемещения из зоны низкого риска в зону умеренного риска.

Так, из зоны умеренного риска в зону высокого риска или в «красную» зону перемещены Костанайская и Акмолинская области. В зоне умеренного риска или в «желтой» зоне находятся города Алматы, Нур-Султан, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области.

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Также, за последний месяц из «зеленой» в «желтую» зону перемещена Западно-Казахстанская область. Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне.

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«За последний месяц значительный рост заболеваемости отмечается в Атырауской области, где заболеваемость выросла в 3,7 раз, в Алматинской области — в 1,8 раз, в Карагандинской области и в городе Алматы — в 1,5 раза, в Мангистауской области — с 81 до 315 случаев, в Туркестанской области – со 102 до 256 случаев, в городе Шымкент — со 150 до 195 случаев, в Кызылординской области с 48 до 135 случаев», — сообщил сегодня на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

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С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, на сегодняшний день рассматриваются меры по усилению карантинных мер, направленные на разобщение населения и уменьшение контактов.

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«Уважаемые казахстанцы, ещё раз хочу обратить Ваше внимание на то, что каждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других. Соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и гигиене», — обратился к гражданам Главный государственный санитарный врач.