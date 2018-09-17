После присвоения Шымкенту статуса город республиканского значения, жизнь в нем кардинально поменялась. В мегаполисе значительно выросло население, запустили масштабную стройку, и, конечно же, изменения не могли сказаться на ценах на жилье и продукты, передает телеканал «Астана».

В апреле этого года президент Нурсултан Назарбаев присвоил городу статус республиканского значения. Еще тогда глава государства отметил:

«Жизнь дается 1 раз, ее надо прожить в Шымкенте».

С тех пор жизнь в мегаполисе «забила ключом». Население за это время выросло до 1 млн 100 тысяч человек. В городе запустили грандиозную стройку: здесь появятся новые соцобъекты здравоохранения, образования, ЖКХ, отремонтируют дороги, постепенно внедряются современные технологии, которые должны облегчить жизнь населения.

Новый статус города-миллионника уже дал знать о себе повышением цен. Цены на продовольственные продукты выросли приблизительно на 15%: на 20 тенге подорожали картофель и морковь. Местные помидоры и огурцы достигли 120 тенге за килограмм. По словам торговцев, они вынуждены завышать цены, поскольку подорожала и транспортировка, и солярка. А местные жители уже перешли на режим экономии.

«Если, например, люди покупали килограмм, сейчас покупают полкило. Понимаете, это уже трудно. Это уже сразу оказало влияние на нашу торговлю», — говорит один из продавцов.

Квартиры на «вторичке» подорожали на пять процентов, а арендное жилье стало дороже сразу на 10 процентов. Между тем, отмечается спад цен на частные дома. По мнению специалистов, вызвано это низким спросом и ослаблением финансового состояния населения.