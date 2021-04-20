В Туркестанской области задержаны скотокрады, передает Polisia.kz.

В Шардаринский РОП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил о том, что две его коровы не вернулись вечером с пастбища. Общая стоимость пропавшего скота составила 300 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали трех подозреваемых. Ими оказались молодые местные жители. Следствием установлено, что злоумышленники, предварительно сговорившись, ожидали подходящего случая. Затем в ночное время похитили бесхозный скот, привезли на рынок в Шымкент и продали коров за 150 тысяч тенге. Вырученные деньги поделили между собой и потратили на азартные игры. Двое из них взяты под стражу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188-1 “Скотокрадство“.

Ведется досудебное расследование. Выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.