Встретить табун лошадей на вольных пастбищах Казыгуртского района сегодня — большая редкость.

Наглость и безнаказанность конокрадов вынуждает местных жителей заняться разведением овец.

Лошадей, которые барымтачи угнать не успели, фермеры спрятали в сараях до тех пор, пока преступники разгуливают на свободе.

Амирсеит Кумисбеков, фермер: «У меня угнали 19 лошадей — это весь мой 10-ти летний труд. Один жеребенок только остался. Каждый месяц происходят кражи. В радиусе 15-ти — 20-ти км порядка 20-ти кошар. Каждый месяц от туда угоняют по 10-15 лошадей».

Найти угнанных лошадей сложно. Со слов местных жителей, скотокрады стали умнее.

Если раньше краденных животных сбывали на скотном рынке, сейчас их переправляют в Кыргызстан и Узбекистан. В последнее время участились и случаи нападения на пастухов. Обращаться в полицию местные жители считают делом бесполезным.

Со слов фермеров, заявления полицейские откладывают в долгий ящик или вовсе теряют из вида.

Роза Орманбекова, фермер: «Я подавала заявление о пропаже скота в полицию в середине апреля! А мне заявили, что ваше заявление к нам не поступало! Куда оно исчезло? От обиды и разочарования, мы не знаем, что и делать. К кому обращаться, нам, простым людям? Кто подскажет, кто ответ даст?!»

Найти скотокрадов люди пытались самостоятельно. На поиски ушло два года! 500 лошадей удалось отыскать в горах, у одного из зажиточных коневодов.

В полиции заявили, доказательств, что найденные лошади краденные, у сельчан нет.

Дело спустили на тормозах.

Омирсеит Амирбеков, житель Казыгуртского района:»Когда мы нашли украденный у нас скот, оперуполномоченного по имени Азиз сказал, мол, неизвестно, что лошади принадлежат нам, что это еще придется доказать, и приказал дождаться правосудия».

Полицейские Туркестанской области заявляют, что не сидят сложа руки. Преступная группа, промышлявшая скотокрадством, задержана.

К расследованию полицейские приступили после многочисленных жалоб жителей трех районов. Скотокрады угнали свыше 300 лошадей. Предварительная сумма ущерба составила 150 миллионов тенге!

Как выяснялось, злоумышленники сбывали живность на местном рынке.

Задержали полицейские и скупщиков краденных животных.

Курманбек Сахов, заместитель начальника ДП ТО:»Злоумышленники после похищения скота, прятали их в сараях, для того чтобы замести следы. Потом продавали животных на скотных рынках или сдавали на мясо. Задержаны и лица, занимавшиеся продажей и скупкой краденого. Двое арестованы, один освобождён под залог с санкции суда. Еще двое находятся под подпиской».

Местные жители заявляют, пятеро задержанных — это малая часть преступной банды.

Они намерены провести собственное расследование и доказать, что кто-то наверху занимается покровительством выгодного воровского бизнеса.

Пострадавших фермеров детали задержания скотокрадов сейчас мало волнуют. Сельчане требуют вернуть им похищенных животных.