Госденьги для частных школ возьмут под контроль

Механизм государственного финансирования частных образовательных и медицинских учреждений планируют поменять.

Поводом стали выявленные нарушения, связанные с получением бюджетных средств, а также вопросы прозрачности и контроля в системе подушевого финансирования. Тем не менее, эксперты сошлись во мнении, что при росте числа частных школ и их значимой роли в обеспечении доступности образования важно не только пресекать злоупотребления, но и выстроить понятные правила для всех участников рынка, не подрывая авторитет добросовестных предпринимателей.

О нарушениях в сфере образования заявили в правительстве. По словам премьер-министра, в ряде случаев выявили искусственные перемещения учеников между школами с целью увеличения объёмов субсидирования. Так, больше 1300 учеников меняли учебные заведения от пяти до двенадцати раз. В некоторых школах фактическое количество обучающихся было вдвое больше проектной мощности зданий. А больше 160 школ не отразили доходы в налоговой отчётности.

«Если бизнес не способен работать в условиях честной конкуренции, нужен ли нам вообще такой бизнес? Всем известно, что в этой сфере широко распространено мошенничество. Поручаю министерствам просвещения, здравоохранения, финансов в недельный срок внести конкретные предложения по решению указанных вопросов», — Олжас Бектенов, премьер- министр РК.

Число частных школ в стране растет, сегодня они составляют около 10% от общего количества образовательных учреждений. В них обучаются порядка 400 тысяч детей. И частные школы, по мнению экспертов, формируют здоровую конкуренцию в системе образования. При этом финансирование как государственных, так и частных школ проводится по одинаковому принципу, подушевое финансирование следует за каждым учеником. Но депутаты обращают внимание на избирательный подход к оценке нарушений.

«Больше всего меня что удивляет, что за неделю, оказывается, можно решить эту проблему, которая тянулась многие годы. Для кого она была выгодна? Например, говорят о том, что некоторые школы превысили наполнение учащихся в два раза больше нормы. Ну, во всех государственных школах это просто норма, когда дети занимаются в первую и во вторую смену. Тогда эта норма должна стать и для государственных школ тоже», — Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

В ассоциации частных организаций образования говорят, в любой отрасли есть недобросовестные предприниматели, использующие приписки и мошеннические схемы. Но это не характеристика всего частного сектора. И очернять всю отрасль из-за отдельных нарушителей недопустимо.

«На сегодняшний день частный сектор образования и частные школы, все чаще подвергаются обобщенной критике. И однако важно говорить объективно, на сегодня 85 и 90 процентов частных школ работает добросовестно, обеспечивают стабильное качество образования, дополнительные кружки, секции, пятиразовое питание, безопасную и развивающую среду для детей. Не очерняя весь частный сектор образования, могли бы найти этих нарушителей, эти 10%, и частные школы могли бы продолжать», — Роза Садыкова, президент республиканской ассоциации частных организаций образования.

При этом в стране по прежнему сохраняется дефицит ученических мест, и программа комфортные школы вряд ли сможет полностью решить эту проблему. Эксперты считают, что частные школы могли бы сыграть в этом процессе важную роль.