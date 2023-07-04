Ожидается ли повышение цен на топливо, рассказали в минэнерго

В министерстве энергетики рассказали, будет ли повышаться цена на топливо из-за неполадок на Шымкентском и Атырауском НПЗ.

По словам главы ведомства, цена на дизель и бензин марки АИ-92 подниматься не будет, а вот АИ-95 может вырасти в цене. Его планируют завозить в страну из России, так как шымкентский завод встал на ремонт, и временно не выпускает эту марку бензина. Уже сейчас «Газпромнефть» начал поставку импортного 95-го бензина.

«У нас на 15 суток АИ-95 есть, в связи с ремонтами на Атырауском НПЗ, Шымкентский НПЗ снизил производство 95-го, мы ожидаем, что покрытие рынка возможно только за счет импортных поставок из РФ», — рассказал Алмасадам Саткалиев, министр энергетики РК.

Два из трех НПЗ в стране были остановлены, а работа Шымкентского нефтеперерабатывающего завода осуществляется частично. Атырауский НПЗ был остановлен из-за аварии на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате, Павлодарский завод на ремонте.