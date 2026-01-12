«Красивые» номера: более 2,5 тысячи шымкентцев сменили госзнаки с начала года

С нового года можно оформить номер своего автомобиля по своему выбору. Для этого достаточно обратиться в центр обслуживания населения, оплатить соответствующую государственную пошлину и подать заявление.

В специализированных центрах обслуживания населения эта услуга доступна официально с 5 января 2026 года .

«У меня был государственный номер 204, сейчас меняю его на VIP-номер. В кассу заплатил 43 тысячи тенге. Сказали, что будет готово в течение 15 дней. Теперь мне нравится мой номер 011, 01 регион», — говорит житель города.

Для многих автовладельцев номер — это не просто регистрационный знак, но и показатель статуса. Поэтому спрос на необычные и «красивые» номера заметно вырос. Ранее такие номера выдавались только при регистрации нового автомобиля, теперь же появилась возможность заменить старый номер.

Бакыткелди Абдраманов, заместитель начальника управления административной полиции:

«С 5 января разработаны нормы свободного выбора государственного регистрационного номера с любыми необходимыми цифровыми и буквенными обозначениями. Выбрать номер можно через специализированные ЦОНы».

С 5 января заявки на изменение государственных регистрационных номерных знаков подали более двух с половиной тысяч жителей Шымкента. Чтобы получить понравившийся номер, необходимо оплатить соответствующую сумму в зависимости от цифровых или буквенных обозначений. Так, за номер с одинаковыми цифрами и выбранных вами буквами нужно заплатить 15 МРП или 64 875 тенге. А за номер, состоящий из разных цифр, но выбранный по желанию — 43 250 тенге.