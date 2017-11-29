Стали известны цены крутых номеров на авто с 1 января 2018 года

Стали известны цены крутых номеров на автомобили с 1 января 2018 года. Кругленькую сумму придется заплатить автовладельцам за желание иметь, например, цифры 707 на своем автомобиле. Но по стоимости они далеко не самые запредельные.

010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 — эти номера обойдутся владельцу в 138396 тенге (5700% от МРП).

010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 + буквы на заказ — 276792 тенге (11400% от МРП).

100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 — 332636 тенге (13700% от МРП).

100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 + буквы на заказ — 471032 тенге (19400% от МРП).

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 — 553684 тенге (22800% от МРП).

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 + буквы на заказ — 691980 тенге (28500% от МРП).

138396 тенге (5700% от МРП) придется заплатить, если решите выбрать отдельно три одинаковые буквы на заказ. К слову, с 1 января 2018 года, МРП будет равен 2428 тенге.