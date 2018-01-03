Красивые номера на 1,7 млрд тенге приобрели казахстанцы в СпецЦОНах

СпецЦОНы реализовали более 4,5 тысяч красивых номеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью в госкорпорации «Правительство для граждан» Мурата Жуманбая.

«В специализированных ЦОНах реализовано 4 539 государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса на сумму почти 1,7 млрд. тенге», — написал он на своей странице в Фейсбуке.

Также он отметил, что на сегодняшний день по республике функционируют 13 специализированных ЦОНов и 2 сектора, которые за 2017 год оказали 1 778 162 (в 2016 г — 1 209 863) госуслуг, из них выдано 1 415 366 (956 442) свидетельств о регистрации транспортного средств и 362 796 (253 421) водительских удостоверений.

Напомним, с 1 января в Казахстане вступили в силу новые цены на красивые госномера.