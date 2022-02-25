200 млн тенге потратили шымкентцы на «крутые» номера

Больше двухсот миллионов тенге жители третьего мегаполиса потратили на покупку VIP — автономеров, передает OTYRAR.

Как стало известно, с начала года шымкентцы приобрели 344 VIP — номера. Шымкент в этом плане находится в топе среди городов, которые больше всего скупают «крутые номера».

«Я купил своей супруге номер 001 с инициалами ее и своего имени. Память и красиво. Я не считаю это растратой«,- сказал обладатель VIP — номера.

К слову, номера делятся на две категории.

Первая категория — сумма равна 228 МРП. Это 698 364 тг.

Вторая категория — сумма равна 137 МРП. Это 419 631 тг.

Как стало известно, VIP- номер можно заказать. Чаще всего жители Шымкента заказывают номера с присутствием цифры 7, 0 и 1. Что касается аббревиатур, там фантазиям жителей мегаполиса предела нет.