Подготовлен первый проект новой Конституции Республики Казахстан

В Астане состоялось очередное, шестое заседание Конституционной комиссии, на котором был рассмотрен первый проект новой Конституции Республики Казахстан. В ходе подготовки документа были учтены предложения граждан, общественных организаций, политических партий и экспертного сообщества, поступившие за шесть месяцев работы, а также замечания и рекомендации членов Комиссии.

Первый проект основного закона был представлен на заседании. Сообщается, что документ состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

Преамбула полностью обновлена. В ней развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено как стратегическое направление деятельности государства.

В первом разделе «Основы конституционного строя» закреплены фундаментальные положения, определяющие устройство государства и направленные на укрепление его суверенитета и независимости. В проекте зафиксировано, что Республика Казахстан является унитарным государством, а формой правления определена президентская республика.

Нормы, регулирующие деятельность однопалатного парламента, сосредоточены в четвертом разделе «Курултай». В данном разделе закреплены полномочия законодательного органа, а также обновлены положения, касающиеся сессий и организационных аспектов его работы.

Пятый раздел проекта Конституции посвящён правительству. Шестой раздел включает две статьи и регулирует деятельность Қазақстан Халық Кеңесі. Седьмой раздел определяет статус и полномочия Конституционного суда. В восьмом разделе «Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы» усилены ключевые конституционные принципы правосудия.

Девятый раздел, посвящённый вопросам местного государственного управления и самоуправления, был пересмотрен с учётом создания Курултая и проводимой административной реформы. В проекте также появился новый, десятый раздел, регламентирующий порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию. Одиннадцатый раздел содержит заключительные и переходные положения.

Согласно проекту, изменения в Конституцию могут вноситься по решению Президента и исключительно посредством всенародного референдума. В числе субъектов, уполномоченных предлагать его проведение, предусмотрен Қазақстан Халық Кеңесі.

На заседании были обозначены ключевые ценностные ориентиры проекта новой Конституции. В их числе — права и свободы человека, верховенство закона, общественное единство и благосостояние граждан, созидательный патриотизм, ценности труда, прогресса и знаний, высокая экологическая культура, а также сохранение историко-культурного наследия.

Сообщается, что проект новой Конституции будет опубликован в средствах массовой информации для всенародного обсуждения. По итогам общественного диалога Конституционная комиссия продолжит работу над документом с учётом поступивших предложений и замечаний.