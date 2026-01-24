Растет число детей с пороком сердца

Врождённые пороки сердца остаются одной из самых распространённых патологий у детей в Казахстане. История Акмарал Култас — наглядный пример того, с какими испытаниями сталкиваются семьи и какую роль играет своевременное медицинское наблюдение.
Акмарал Култас — мать двоих детей. Радость материнства для неё с первых дней была связана не только с заботами, но и с тревогой за здоровье ребёнка. У первенца врачи диагностировали врождённый порок сердца. С тех пор семья живёт под постоянным наблюдением специалистов.
Чтобы получить консультацию профильных врачей, женщина специально приехала в Шымкент. После полного обследования медики отправились на плановый консилиум.
Акмарал Култас, мать:
«Врождённый порок сердца у ребёнка выявили когда ему было пять месяцев — во время ультразвукового обследования. Роды проходили в Сарыагаше, после них я находилась в реанимации. Из-за заболевания мне предлагали прервать беременность, но я не смогла так поступить».
По словам специалистов, врождённые пороки сердца — одна из самых распространённых патологий у детей. В первые недели и месяцы жизни заболевание часто протекает бессимптомно, что значительно затрудняет его раннее выявление.
Айкерим Жанаткызы, детский кардиолог:
«После 21 недели и 6 дней проведение скрининга становится невозможным. При тяжёлых пороках существует риск внутриутробной остановки сердца или осложнений после рождения. В случаях серьёзной угрозы жизни может быть рекомендовано прерывание беременности. На более поздних сроках медицинское вмешательство уже ограничено».
Врачи отмечают, что причины врождённых пороков сердца различны. Это:
перенесённые во время беременности инфекции,
сахарный диабет,
эндокринные и наследственные заболевания,
а также неконтролируемый приём лекарств.
Большинство детей, состоящих на диспансерном учёте, — малыши в возрасте до пяти лет.
Раушан Калдыбаева, главный внештатный кардиолог г. Шымкента:
«На 2026 год в Шымкенте на диспансерном учёте состоят 1 440 детей с врождёнными пороками сердца. В январе этого года четырём детям были проведены операции, сейчас их состояние стабильное».
Как показывает статистика, сегодня в Казахстане диагноз врождённого порока сердца имеют более 380 тысяч детей. Ежегодно в стране регистрируется около 2,5 тысячи новых случаев.