«Чтобы сердце было здоровым» — под таким девизом прошла необычная акция в Шымкенте.

Место для мероприятия выбрали дендропарк. Посетителям бесплатно меняли фрукты на табачные изделия, мерили давление и проверяли уровень холестерина. Как медики укрепляли сердца шымкентцев узнал Шуддин Саидов, который и сам проверил свой «мотор».

Житель Шымкента Айдос Оралов на здоровье никогда не жаловался, но лишним проверить сердце в свои 45 лет не будет, посчитал мужчина. Тем более, что записываться к врачам не нужно. Кардиологи принимали горожан в Шымкентском денропарке. После осмотра доктора напомнили о правильном питании, здоровом сне и отказе от вредных привычек. Врачи меняли сигареты на яблоки.

Главный орган, пламенный мотор, хранилище души – всё это о нем, о сердце! Ценить его, не подрывать призывают кардиологи. Для привлечения внимания к здоровью сердечной мышцы даже праздник учредили – Всемирный день сердца. Его отмечают 29 сентября.

Кардиологи Шымкента советуют больше ходить пешком и время от времени пересаживаться с личного авто на двухколесный транспорт. Как оказалось, большинство шымкентских кардиологов именно так и поступают.

-Чтобы проверить свое сердце, врачи предлагают проехать на велосипеде несколько сотен метров, потом уже сразу проверят работоспособность сердца, что я сейчас и сделаю, — присоединился к акции журналист Шуддин Саидов.

Хронические стрессы и нервные потрясения увеличивают риск возникновения ишемической болезни сердца. Избежать стресса в повседневной жизни невозможно. Однако научиться справляться с ним — вполне реально.