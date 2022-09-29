29 сентября шымкентцы смогут пройти ЭКГ и получить консультацию кардиолога

В честь Всемирного дня сердца жители Шымкента смогут пройти ЭКГ, получить консальтации кардиологи и нутрициолога совершенно бесплатно.

В городском кардиологическом центре пройдет день открытых дверей.

В этот день все желающие с 9:00 до 17:00 смогут бесплатно пройти ЭКГ и получить консультацию кардиолога. Предварительная запись по номеру +7 (701) 203-03-88

В 19:00 на шымкентском арбате «Городской кардиологический центр» организует праздник, посвящённый Всемирному Дню сердца. Жителей и гостей третьего мегаполиса ждет яркая, развлекательная программа с участием аниматоров, мимов и танцоров. Кроме того, все желающие смогут получить рекомендации кардиолога и нутрициолога.