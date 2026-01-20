В Казахстане грядут политические реформы

Главное событие дня – в Кызылорде стартовал пятый по счету национальный Курултай, идея проведения которого принадлежит главе государства и призвана возродить традиции степной демократии.

На предыдущих заседаниях, прошедших в Улытау, Туркестане, Атырау и Бурабае, были приняты судьбоносные решения, которые задали вектор развития Казахстана.

Накануне пресс-служба Акорды лаконично анонсировала, что Касым-Жомарт Токаев озвучит некие предложения по будущему политическому устройству республики. Прозвучавшие из уст президента заявления, по общему мнению, превзошли самые смелые ожидания казахстанцев.

В Казахстане может появиться ещё один Президент — с приставкой «вице». Новую должность вводят по инициативе Касым-Жомарта Токаева. Формально — пост церемониальный. Фактически — Президент сам определит, какими полномочиями будет наделён его заместитель.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

«По поручению Президента он будет представлять интересы страны на международных форумах и в ходе переговоров с иностранными делегациями представлять интересы Президента в Парламенте, взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями, а также выполнять иные поручения Президента».

При этом Токаев отдельно подчеркнул: ключевой фигурой в системе власти остаётся Президент. Но это лишь часть масштабных изменений. Глава государства предложил кардинально обновить парламентскую систему страны и даже сменить название высшего законодательного органа. Новый однопалатный парламент может получить название — Курултай. По словам Президента, это историческое и понятное обществу название.

Важно: нынешний курултай упразднять не будут. Он продолжит работу уже как общенациональная диалоговая площадка, где по-прежнему будут обсуждаться вопросы единства и согласия.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

«В целом считаю, что в политической системе нашей страны необходимо сохранить название “Курултай” как символ особо важного государственного института. По итогам обсуждений принято решение, что численность мандатов Парламента должна составлять 145. В новом Парламенте возможно наличие трёх заместителей Председателя, а количество комитетов не должно превышать восьми».

Полномочия Парламента при этом заметно расширяются. Без его согласия теперь нельзя будет сформировать Конституционный суд, Высшую аудиторскую палату и Центральную избирательную комиссию. Всех судей Верховного суда по представлению Президента также будет избирать Парламент. Одновременно упраздняется специальная квота Ассамблеи народа Казахстана в парламенте.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

«Можно считать, что Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай успешно выполнили свои исторически значимые миссии. В качестве нового института предлагаю создать “Народный совет Казахстана”, сохранив в его деятельности функции Ассамблеи и Национального курултая».

Изменения коснутся и Основного закона страны. Если изначально планировалось скорректировать около сорока статей Конституции, то в ходе работы масштаб реформ значительно вырос.Для сравнения: в 2022 году были обновлены 33 статьи. Сейчас речь идёт о преобразованиях, сопоставимых с принятием новой Конституции.В этой связи Президент принял решение создать Конституционную комиссию. Соответствующий указ будет подписан уже завтра.