В Шымкенте ожидается туман 10 декабря

Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает. 10 декабря в Шымкенте местами ожидается туман, который может повлиять на видимость на дорогах.

Специалисты рекомендуют водителям соблюдать осторожность, снижать скорость и держать безопасную дистанцию.

Кроме того, экстренные службы напоминают о правилах безопасности в быту: правильно используйте отопительные приборы и не оставляйте печи и электроустройства без присмотра, чтобы избежать пожаров.

Жителям советуют быть внимательными и заранее планировать маршруты.