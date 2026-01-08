Какую погоду ожидать в Шымкенте

В Шымкенте ожидается тёплая и спокойная погода без осадков, передает OTYRAR.

8 и 9 января в Шымкенте сохранится переменная облачность, осадки не прогнозируются. По данным синоптиков, в утренние и ночные часы местами возможен туман.

8 января ветер будет северо-восточный, со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит −3…−5 °C, днём потеплеет до +5…+7 °C.

9 января характер погоды существенно не изменится. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3–8 м/с. Ночью ожидается −2…−4 °C, днём столбики термометров поднимутся до +7…+9 °C.

Синоптики рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах из-за плохой видимости.