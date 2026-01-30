В Шымкенте проходит первенство города по кикбоксингу, среди юношей. Главная цель соревнований — отобрать лучших, которые смогут достойно представить город и побороться за первые места на предстоящем чемпионате Казахстана.



Айбек Нурислам, боец: «Эти соревнования для меня прошли хорошо. Подготовка была на высоком уровне: мы ежедневно тренировались и заранее составили чёткий план. Моя главная цель — занять первое место и достойно представлять Казахстан».



Кикбоксинг является одним из популярных видов единоборств в Шымкенте. Им занимаются, как юноши так и девушки.

Конкуренция высока, для того, чтобы попасть в число лучших, нужно пройти серьезных соперников.



Султангали Куандык, председатель судейского корпуса по кикбоксингу РК: «Видите сколько в зале учеников, которые хотят заниматься этим видом спорта. В последнем чемпионате Азии, наша сборная показала наши хорошие достижения по кикбоксингу. Потому что наша Сборная Казахстана завоевала 20 медалей золота».



Чемпионат Казахстана по кикбоксингу среди юниоров 2010–2011 годов рождения состоится с 12 по 15 апреля в Павлодаре.