В Шымкенте прошел чемпионат Казахстана по кикбоксингу, посвященный памяти легендарного тренера Есбола Джусипова.

В поединках сошлись сильнейшие бойцы страны и зарубежья. Главным партнером турнира стала партия «Байтак» – единственная экологическая партия Казахстана, которая уверена: спорт и здоровый образ жизни – неотъемлемая часть заботы о будущем.

На ринге – чемпион мира 2024 года, 17-летний шымкентец Бейбарыс Булегенов. Его соперник – опытный боец из Астаны. Они сражаются за пояс, названный в честь тренера Есбола Джусипова. Бейбарыс демонстрирует уверенную технику, захватывает инициативу и в финале одерживает красивую победу!

Бейбарыс Булегенов, спортсмен: «Соперник был сильным. Такие турниры нужны, они мотивируют нас становиться лучше, развиваться и достигать новых высот».

Но этот турнир – не просто соревнование. Это часть масштабной работы партии «Байтак» по поддержке молодежи и спорта в Казахстане. Здесь уверены: кикбоксинг – это не только сила, но и дисциплина, целеустремленность, борьба за победу. А значит, такие мероприятия помогают воспитать новое поколение сильных и уверенных в себе казахстанцев.

Алтай Ордабеков, председатель партии «Байтак»: «Наша партия зеленых — Байтак, заинтересована в развитии молодежного спорта, это наш будущий актив. И пропаганда здорового образа жизни, как нельзя лучше подходит девизу нашей партии».

Но спорт – это только начало! В «Байтак» подчеркивают, впереди – новые инициативы. Помимо развития спортивных и молодежных проектов, партия активно работает над экологическими программами, улучшением городской инфраструктуры и решением социальных проблем. Уверенные шаги – ради сильного, здорового и чистого Казахстана!