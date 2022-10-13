Шымкентцы завоевали 2 медали на ЧМ по кикбоксингу в Италии

В Италии завершился чемпионат мира среди молодежи по кикбоксингу. Шымкентскую школу на нем представляли два ученика, которые завоевали две медали.

Этот вид спорта очень распространенный среди молодых шымкентцев. Сегодня призеров чемпионата наградили на стадионе имени Кажымукана.

Золото и серебро привезли шымкентские спортсмены с чемпионата мира по кикбоксингу среди молодежи. Он проходил с 30 сентября по 12 октября в Италии. Шымкентскую школу высшего спортивного мастерства №3 представляли двое спортсменов. 19-летний Дулат Канатулы выступал в весе 91 килограмм. Молодой спортсмен занимается кикбоксингом уже 8 лет. На соревнованиях он завоевал титул чемпиона мира.

«В первом раунде я боксировал с ирландцем, вторым моим соперником был житель Австралии, третий, с которым я встречался в финале, был из Хорватии. Когда я выиграл, я первым делом позвонил сначала маме, она была очень рада за меня, похвалила. В дальнейшем я хочу участвовать на чемпионате Азии и занять там первое место. Планов много, буду работать», — говорит Дулат Канатулы, спортсмен.

Серебро с чемпионата мира по кикбоксингу привез Сырымбек Белесбек. Парню всего 17 лет, и большую часть своей жизни он посвятил спорту. Говорит, соревнования были интересные, собрались сотни спортсменов из десятков стран мира.

«Я боролся с представителями Ирландии, Польши, Украины, в полуфинале был очень сильный соперник поляк, а в финале я встречался с нашим местным спортсменом из Казахстана. Мне было очень интересно, думаю дальше буду только идти вперед», — говорит Сырымбек Белесбек, спортсмен.

По словам тренеров, шымкентские спортсмены показали отличный результат.

«Мы показали очень хорошие результаты на чемпионате, у нас большие планы. В декабре в Тайланде будет чемпионат Азии, сейчас мы готовимся туда, чтобы выиграть и завоевать медали. У нас сильная база, думаю все получится«, — говорит Жанабай Аширбеков, старший тренер по кикбоксингу г.Шымкента.

Спортсмены сборной Казахстана выступали из разных городов и показали хорошие результаты. Всего же, на чемпионате мира среди молодежи принимали участие 735 спортсменов из 63 стран.

По итогам состязаний, сборная команда Казахстана в общем зачете завоевала 9 золотых, 19 серебряных и 23 бронзовых медалей. Из них юношеский состав: 4 «золота», 4 «серебра» и 10 «бронзы», молодежный состав: 5 «золота», 15 «серебра» и 13 «бронзы».