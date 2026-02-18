В Шымкенте прошел IV турнир по кикбоксингу памяти Е. Джусипова

IV Республиканский турнир по кикбоксингу среди кадетов и младших юношей (12–15 лет) посвящён памяти Е. Джусипова.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 городов Казахстана. Многие молодые спортсмены имеют за спиной годы тренировок.

Балдынбек Каражанов, участник турнира:

«Занимаюсь кикбоксингом уже 7 лет, многократный чемпион Республики Казахстан. Соревнования проходят на высшем уровне, участвую в этом турнире второй раз. Я уже вышел в полуфинал, надеюсь, что тоже выиграем и домой поедем с золотом. Этим видом спорта занимался мой отец, и я хочу добиться всего в этом спорте».

На ринге и на татами соревновались кадеты и юноши. Шымкент был представлен несколькими школами. Это единоборство давно и прочно завоевало сердца многих молодых людей.

Биржан Жусипов, старший тренер среди юношей и кадетов г. Шымкента:

«Кикбоксинг — это не олимпийский вид спорта, но он очень хорошо развивается среди кадетов и юношей. Сейчас молодые ребята активно интересуются этим видом спорта. Кикбоксинг находится на очень высоком уровне. В Шымкенте работают пять спортивных школ по кикбоксингу. На данный момент более 1000 спортсменов занимаются в этих спортшколах, и кикбоксинг активно развивается».

В конце февраля в Астане состоится чемпионат Республики Казахстан по кикбоксингу. К нему готовятся и спортсмены из Шымкента, а прошедший турнир стал хорошей площадкой для предварительной проверки своих сил.