В Туркестанской области в 2026 году введут в эксплуатацию два водохранилища

В Туркестанской области в текущем году планируется ввести в эксплуатацию два новых водохранилища, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в областном акимате. Меры направлены на обеспечение стабильного водоснабжения сельскохозяйственных угодий и подготовку региона к вегетационному сезону.

Как сообщили в областном акимате, до начала вегетационного периода поручено в полном объёме накопить воду в водохранилищах, провести очистку арыков и каналов, а также завершить ремонт дренажных систем. Кроме того, совместно с районными и городскими акиматами будет организовано заключение договоров с аграриями на распределение поливной воды в соответствии с утверждённой структурой посевов. Особое внимание уделяется внедрению водосберегающих технологий.

«Общая площадь орошаемых земель в Туркестанской области составляет 575 тысяч гектаров. Первоначально на 2025 год региону был утверждён лимит поливной воды в объёме 4,6 млн кубометров, однако из-за ожидаемого снижения притока воды лимит был пересмотрен и сокращён до 3,8 млн кубометров. В прошлом году фактически было использовано 3,5 млн кубометров, что составило 76 процентов от установленного объёма», — говорится в сообщении акимата Туркестанской области.

Также сообщает, что 63 процента годового лимита водопользования региона приходится на трансграничные реки, поступающие с территории соседних государств. В связи с глобальным потеплением объёмы воды из этих источников ежегодно сокращаются. В 2025 году из утверждённых 3,2 млрд кубометров фактически было сброшено 2,8 млрд кубометров, или 88 процентов.

В настоящее время на территории области функционируют 42 водохранилища общей вместимостью 8,8 млрд кубометров. Фактический объём накопленной воды составляет 4,0 млрд кубометров, что соответствует 47 процентам. В частности, в Шардаринском водохранилище накоплено 3,3 млрд кубометров, в Коксарайском контррегуляторе — 567 млн кубометров, в Бөгенском водохранилище — 169 млн кубометров воды.