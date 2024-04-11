Придет ли большая вода в Шымкент рассказали специалисты

Большую воду в Шымкенте не ждут, но готовятся к любому развитию ситуации.

По данным спасателей, уровень воды в реках в этом году небольшой, а водохранилища заполняются по графику.

Паводковая ситуация в Шымкенте стабильная. Об этом заявили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям. Высота снежного покрова в горах в этом году в два раза ниже нормы, производится наземный и аэровизуальный мониторинг опасных участков. Заполняемость водохранилищ и водоемов в мегаполисе составляет от 18 до 89%. А уровень воды в реках ниже среднего.

«У нас в городе имеется 10 гидротехнических сооружений 9 исправные 1 требует капитального ремонта, это пруд Акжар который находится в районе Туран. С верхнего бадамского гидроузла который находится на границе Шымкента сброс в русло реки производится всего 2-3 куба, она безопасно идет по руслу», — говорит Ирисмат Махмудов, начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС г. Шымкента.

Участки многокилометровой реки Бадам которая простирается на территории Туркестанской области и в Шымкенте будут укреплять. Есть несколько опасных обрывов, где расположены около 150 домов. Финансирования ждали несколько последних лет. В этом году из бюджета на берегоукрепительные работы выделили больше 5 миллиардов тенге.

На участках, которые могут обрушиться, рабочие устанавливают каркас, завтра его зальют цементом. Такие укрепления должны помочь в случае паводков. Если река переполнится и встанет угроза подтопления жилых домов.

Завершить берегоукрепительные работы планируют в течение двух лет. Сейчас паводковая ситуация в Шымкенте и Туркестанской области стабильна. Но апрель на юге страны, по прогнозам синоптиков, ожидается дождливым.

«Количество осадков за месяц ожидается больше нормы в южной половине области, около нормы — в северной половине (норма: 17-123 мм). Прогнозируется дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Также прогнозируются пыльные бури в начале первой, в конце второй декадах», — говорит Алина Исмагулова, пресс-секретарь РГП «Казгидромет».

Спасатели говорят, готовы к любым чрезвычайным ситуациям, в запасе есть достаточное количество лодок, мотопомп, насосов и другой техники.