Премьер-министр РК проверил водохранилища Туркестанской области

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл инспекцию объектов водохозяйственной инфраструктуры в Туркестанской области. В условиях дефицита осадков особое внимание обеспечению стабильного водоснабжения юга страны.

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область Премьер-министр Олжас Бектенов посетил ключевые водные объекты региона — водохранилище «Шардара» и контррегулятор «Коксарай». Здесь он ознакомился с ходом реконструкции гидросооружений и текущей ситуацией с водоснабжением.

Согласно данным «Казгидромета», в южных регионах Казахстана фиксируется дефицит осадков. Международные прогнозы подтверждают высокий риск гидрологической засухи — особенно в бассейне Сырдарьи. Это угрожает урожаю и требует оперативных решений.

Помимо внутренних мер, Правительство ведёт активный диалог с соседними странами в рамках Межгосударственной водохозяйственной комиссии Центральной Азии. Это помогает согласовать подачу воды и обеспечить её своевременное поступление в регионы.

Нурбол Турашбеков, заместитель акима Туркестанской области: «В области орошается 554 тысячи гектаров. Из лимита в 4,6 млрд кубов воды уже использовано более 3 млрд. Основные поставки идут в районы Тюлькубас, Толе би, Ордабасы и город Туркестан — через сбросы из горных рек и водохранилищ».

На Шардаринском водохранилище Премьеру доложили о ключевом значении резервуара — это основной источник полива для сельхозземель Туркестанской и Кызылординской областей, а также питьевой воды для города Шардара. Бектенов подчеркнул необходимость строгого контроля за распределением ресурсов.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК: «Сельское хозяйство — стратегический сектор. Рациональное распределение воды и прозрачность в этом вопросе — критически важны. Необходимо усилить контроль на всех уровнях».

В этой связи вице-премьеру Канату Бозумбаеву поручено координировать международные договорённости и оперативно решать возникающие вопросы, включая питьевое водоснабжение. По итогам инспекции на объекте «Коксарай» Премьер-министр поручил ускорить реконструкцию контррегулятора для повышения эффективности регулирования стока.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК: «По поручению Главы государства строятся 20 новых водохранилищ и проводится капитальный ремонт 15. Это позволит накапливать весенние воды и использовать их для орошения. Уже в ближайшее время за счёт подачи 113 млн кубометров через водохранилища «Байдибек Ата» и «Боралдай» будет гарантировано водоснабжение Туркестана».

Завершая поездку, Премьер-министр поручил Министерству водных ресурсов и акимату области обеспечить своевременное финансирование и реализацию всех проектов в сфере водного хозяйства. В условиях снижения объемов трансграничной воды — развитие внутренних резервов становится приоритетом.