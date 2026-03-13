Новые водохранилища обеспечат водой тысячи гектаров в Туркестанской области

В Туркестанской области продолжается строительство водохранилищ «Байдибек-ата» и «Каракуыс», завершить работы планируется до конца текущего года.

Водохранилище «Байдибек-ата» объёмом 68 млн м³ возводится в Байдибекском районе на месте слияния рек Балабоген и Улькен-Боген.

На сегодняшний день проект реализован примерно на 80%. Объект позволит накапливать воду в межвегетационный период и направлять её в Богенское водохранилище.

Для регулирования подачи воды также строится канал «Саркырама» протяжённостью 21,7 км, который сможет пропускать до 12 м³ воды в секунду и обеспечит орошение 2,5 тыс. гектаров сельхозугодий.

Второй объект — водохранилище «Каракуыс» в Толебийском районе объёмом 1,2 млн м³, которое обеспечит поливной водой около 500 гектаров земель.

«Новые водохранилища позволят эффективно использовать паводковую и талую воду, освоить дополнительные орошаемые площади и безопасно регулировать уровень воды», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.