Основной этап ЕНТ: первые результаты уже на горизонте

Основной этап ЕНТ стартовал в стране 16 мая. В этом году участие в тестировании подтвердили 9 295 выпускников Шымкента — это 61% от общего числа школьников, завершающих обучение.

Экзамен проходит в электронном формате на базе четырёх региональных центров — университетов имени Ж. Ташенова, Ө. Жәнібекова, Шымкентского университета и Высшего педагогического колледжа. Все пункты оснащены необходимой техникой, системой видеонаблюдения, дежурными медиками, сотрудниками полиции и психологами.

Акжаркын Усманова, временно исполняющая обязанности руководителя отдела общего среднего образования: «Большинство выпускников в этом году выбрали профильными предметами математику и информатику. Это объясняется высоким интересом к техническим и IT-направлениям. Первый день тестирования прошёл организованно. Серьёзных нарушений не зафиксировано, слабых результатов практически не было. Максимальный балл по городу составил 125.

Также хочу отметить, что с 13 июля по 20 июля стартует приём документов на участие в конкурсе на образовательные гранты. Результаты конкурса будут объявлены до 10 августа. У выпускников ещё есть возможность улучшить свои баллы, так как до 5 июля предусмотрена вторая бесплатная попытка сдачи ЕНТ».

Ученица IT-лицея № 9 Томирис Куралбек готовилась к экзамену почти год. Свою главную цель — поступление на грант — она уже приблизила, набрав 105 баллов. По словам Томирис, главное — не подвести учителей, а волнение отступает, когда экзамен уже позади.

Томирис Куралбек, ученица IT-лицея № 9: «Я сдавала профильные предметы — информатику и математику. Хочу работать в сфере информационных технологий. Набрала 105 баллов. Для гранта хватает. Вначале волнения и тревоги были, но со временем, смотря на вопросы, я понимала, что ничего здесь страшного нет. Все мои усилия прошли не зря. Готовилась к ЕНТ с лета прошлого года.

— А какой вы бы дали совет будущим выпускникам и тем, кто планирует сдавать ЕНТ?

— Ни в коем случае не нужно переживать, но регулярно готовиться к экзаменам».

Серьёзный подход к подготовке показала и Камила Адилханова. Она выбрала химию и биологию и уже прошла первое грантовое ЕНТ.

Камила Адилханова, ученица IT-лицея № 9: «Я сдавала первое грантовое ЕНТ 20 мая. Мои профильные предметы — химия и биология. Я набрала 111 баллов. Очень сильно переживала, но была приятно удивлена, что, решая часто пробники, мне попались вопросы именно из пробников. Это меня очень порадовало. Так что — решайте пробники! Впереди ещё одна попытка сдачи ЕНТ на грант. Я собираюсь её тоже испытать. Планирую поступить в КазГУ на химическую специальность».

Для комфорта и уверенности участников на всех пунктах тестирования созданы необходимые условия. Ученикам с особыми образовательными потребностями предоставляют ассистентов. Психологи работают ежедневно и помогают справиться с волнением.

Напомним, подать заявление на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования или через мобильное приложение UTO.kz. Важно: на две попытки сдачи можно выбрать только одну комбинацию профильных предметов. ЕНТ остаётся главным критерием поступления в вузы. А значит, от результатов теста напрямую зависит, получит ли выпускник шанс на бесплатное обучение.