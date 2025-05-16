ЕНТ-2025 в Казахстане будет проходить до 7 июля

Около 216 тыс. абитуриентов подали заявки, большинство выбирают казахский язык и профиль «Математика-Физика».
Каждый участник может сдавать тест дважды, выбирая одну комбинацию предметов.
Экзамен длится 4 часа, включает 120 заданий и предполагает индивидуальные варианты для предотвращения мошенничества. Для подготовки доступны онлайн-тесты и учебные материалы.
Безопасность обеспечивается металлоискателями, подавлением сигналов и видеонаблюдением.
Результаты будут проверяться до октября, нарушения приведут к аннулированию.