ЕНТ-2025 в Казахстане будет проходить до 7 июля

Около 216 тыс. абитуриентов подали заявки, большинство выбирают казахский язык и профиль «Математика-Физика».

Каждый участник может сдавать тест дважды, выбирая одну комбинацию предметов.

Экзамен длится 4 часа, включает 120 заданий и предполагает индивидуальные варианты для предотвращения мошенничества. Для подготовки доступны онлайн-тесты и учебные материалы.

Безопасность обеспечивается металлоискателями, подавлением сигналов и видеонаблюдением.

Результаты будут проверяться до октября, нарушения приведут к аннулированию.