За завышение цен на продукты в Шымкенте грозит штраф до 150 МРП

Обновлён список социально значимых продуктов питания. Приказ министра торговли и интеграции Республики Казахстан вышел еще 23 декабря 2025 года, а в силу вступил 4 января.
Так, количество социально значимых продуктов, которые должны продаваться по заниженным ценам и регулироваться местными властями, увеличилось с 19 до 31.
Акимат Шымкента предупреждает, что в рамках закона, превышение установленной на социально значимые продукты торговой наценки в 15 % влечёт наложение штрафа:
на физических лиц и малые предприятия — 5 МРП;
на средние предприятия — 35 МРП;
на крупные предприятия — 150 МРП.
Если нарушение повторяется в течение года, размер штрафа удваивается.
«В настоящее время контроль за торговыми точками усиливается. Каждый предприниматель обязан соблюдать установленную 15 %-ную торговую наценку на товары из списка социально значимых продуктов питания», — заявили в акимате Шымкента.
Итак, давайте посмотрим, что именно входит в категорию социально значимых продуктов?
1. Мука пшеничная первого сорта;
2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой);
3. Рожки;
4. Крупа гречневая (ядрица);
5. Рис шлифованный (круглозерный);
6. Картофель;
7. Морковь столовая;
8. Лук репчатый;
9. Капуста белокочанная;
10. Помидоры (кроме сортов «черри», «виноградные»);
11. Огурцы (кроме сорта «корнишоны»);
12. Яблоки;
13. Сахар белый – сахар-песок;
14. Масло подсолнечное;
15. Говядина с костями;
16. Говядина бескостная;
17. Мясной фарш;
18. Баранина, включая бескостную;
19. Конина, включая бескостную;
20. Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан);
21. Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные);
22. Куры (тушка);
23. Молоко пастеризованное, ультра пастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного);
24. Кефир 2 — 3% жирности (за исключением безлактозного);
25. Сметана (за исключением безлактозной;
26. Творог: 5 – 9 % жирности (за исключением безлактозного);
27. Сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности;
28. Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров);
29. Яйцо куриное (I категория);
30. Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного);
31. Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»).
Цель нововведений — обеспечить стабильность цен на социально значимые продукты и предотвратить необоснованный рост цен.