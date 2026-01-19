За завышение цен на продукты в Шымкенте грозит штраф до 150 МРП

Обновлён список социально значимых продуктов питания. Приказ министра торговли и интеграции Республики Казахстан вышел еще 23 декабря 2025 года, а в силу вступил 4 января.

Так, количество социально значимых продуктов, которые должны продаваться по заниженным ценам и регулироваться местными властями, увеличилось с 19 до 31.

Акимат Шымкента предупреждает, что в рамках закона, превышение установленной на социально значимые продукты торговой наценки в 15 % влечёт наложение штрафа:

на физических лиц и малые предприятия — 5 МРП;

на средние предприятия — 35 МРП;

на крупные предприятия — 150 МРП.

Если нарушение повторяется в течение года, размер штрафа удваивается.

«В настоящее время контроль за торговыми точками усиливается. Каждый предприниматель обязан соблюдать установленную 15 %-ную торговую наценку на товары из списка социально значимых продуктов питания», — заявили в акимате Шымкента.

Итак, давайте посмотрим, что именно входит в категорию социально значимых продуктов?

1. Мука пшеничная первого сорта;

2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой);

3. Рожки;

4. Крупа гречневая (ядрица);

5. Рис шлифованный (круглозерный);

6. Картофель;

7. Морковь столовая;

8. Лук репчатый;

9. Капуста белокочанная;

10. Помидоры (кроме сортов «чер­ри», «ви­но­град­ные»);

11. Огурцы (кро­ме сор­та «кор­ни­шо­ны»);

12. Яблоки;

13. Сахар белый – сахар-песок;

14. Масло подсолнечное;

15. Говядина с костями;

16. Говядина бескостная;

17. Мясной фарш;

18. Баранина, включая бескостную;

19. Конина, включая бескостную;

20. Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан);

21. Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные);

22. Куры (тушка);

23. Молоко пастеризованное, ультра пастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного);

24. Кефир 2 — 3% жирности (за исключением безлактозного);

25. Сметана (за исключением безлактозной;

26. Творог: 5 – 9 % жирности (за исключением безлактозного);

27. Сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности;

28. Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров);

29. Яйцо куриное (I категория);

30. Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного);

31. Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»).

Цель нововведений — обеспечить стабильность цен на социально значимые продукты и предотвратить необоснованный рост цен.