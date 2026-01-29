Жизнь вопреки невзгодам

На подобной выставке мне бывать еще никогда не приходилось. Первое удивление меня настигло, когда узнала, что выставка фотохудожника Светланы Громовой проходит в реабилитационном центре «Виктория», то есть почти в больничных стенах.
Почему не в галерее?
Почему не в выставочном зале или каком-нибудь другом, более приспособленном пространстве для эстетического наслаждения искусством?
А потом я удивилась следующему факту. Светлана Громова создала свою экспозицию всего за год, будучи человеком с инвалидностью, или, как политкорректно говорят, с ограниченными возможностями. Но работа фотографа, извините, это далеко не стационарное дело. Тут нужно двигаться, бегать, снимать, искать натуру, выбирать нужный ракурс… Да как это можно совмещать с инвалидностью? Но главное удивление ждало впереди.
Искусство помогает жить
Однако инвалидность бывает разная. Бывает легкая степень, когда болезнь минует, выражаясь по-медицински, опорно-двигательный аппарат и не мешает человеку совершать допустимые физические нагрузки. Но у Светланы совсем другой случай.
Среди своих работ она вывесила вот такую информацию, видимо, чтобы избежать лишних вопросов: «В сентябре 2021 года моя жизнь изменилась после ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ. 20 переломов, ушибов, травм привели к инвалидности и долгому пути реабилитации, который продолжается до сих пор. Жизнь моя стала другой – с ограничениями и потерями, но не утратила своей ценности. Прогулки и наблюдения природы стали способом собраться, выдохнуть и идти дальше. В этот период в моей жизни и появилась фотография – как честный разговор с окружающим миром и собой. Эта выставка для тех, кто проходит путь восстановления. Она о связи с землей, спокойствии и внутренней поддержке, которые можно найти даже тогда, когда жизнь уже никогда не будет прежней».
И мне стало ясно, что открытие выставки и дальнейшее существование фотокартин в реабилитационном центре – это единственно правильная и жизненно необходимая локация. Ни в каких других стенах эти картины не «прозвучат» так уместно и логично, как в том пространстве, где человек после катастрофических ударов судьбы учится жить дальше. С надеждой и верой в себя.
И все же, исходя из этой предварительной информации, нельзя было предположить, какие жанры и сюжеты автор взял за основу своего фототворчества. На мой взгляд, хороши были бы успокаивающие душу натюрморты в пастельных тонах, а еще лучше – братья наши меньшие, домашние питомцы, смягчающие сердце умилительными повадками, беззаветной любовью и преданностью…
Но нет! Светлана Громова выбрала для натуры великолепные, но строгие и лаконичные пейзажи Северного Казахстана с его суровыми степными просторами или умеренно лесистыми холмами. Холмами, на которые непросто забраться и вполне здоровому созерцателю, а что уж говорить о человеке, находящемуся в затяжном состоянии нескончаемой реабилитации… Словом, удивление продолжало нарастать.
Вот как Светлана объясняет цель и суть своей экспозиции, да и всего творчества в целом: «Моя фотография – это попытка зафиксировать ускользающую гармонию казахстанского пейзажа, перевести ее на язык минимализма. Я живу в Казахстане и научилась видеть в бесконечности степи не пустоту, а пространство для созерцания.
Для меня, как человека, ежедневно преодолевающего физические ограничения, фотография – это форма свободы. Камера позволяет мне достичь тех вершин и горизонтов, которые могут казаться недоступными. В этом проекте я хочу показать, что красота – это не только то, что мы видим, но и то, как чувствуем силу земли, на которой живем. Каждая работа в этой экспозиции – приглашение к диалогу. К поиску собственной точки опоры и своего внутреннего горизонта».
Позже я узнала, что в фотографическом арсенале Светланы есть и натюрморты, и портреты, и сложные композиции с глубоким философским подтекстом…
Но для шымкентского реабилитационного центра она выбрала именно этот формат: самые разнообразные пейзажи в белых квадратных багетах на белых стенах.
Она и этому дала объяснение: «Выбор квадратного формата и белых обрамлений не случаен. Квадрат – это символ устойчивости и баланса, а белый цвет – это «тишина», которая позволяет зрителю сосредоточиться на самой сути природы, не отвлекаясь на лишнее».
Теперь о самой выставке. Она тоже проходила в необычном формате. Никто не ожидал, что эта, не побоюсь сказать, мужественная женщина, превозмогая явную боль, будет подробно комментировать каждую работу: при каких обстоятельствах это было снято, почему на этом «зацепился» взгляд, какие чувства захлестнули, что она хотела этим сказать?
Уже на середине «экскурсии» кто-то догадался предложить ей инвалидное кресло, на что она ответила с облегчением и благодарностью. А так ходила с нами на равных, опираясь на спасительный костыль. И при этом говорила – вдохновенно, образно, красиво! Чувствовалось, что каждое слово ею пережито и выстрадано.
В нашей группе было несколько инвалидов-колясочников. Терпеть не могу слово «колясочник», но оно как-то прижилось в больничном лексиконе, скорее всего, из-за предельного лаконизма. Чтобы долго не говорить, мол, «это человек, который из-за невозможности передвигаться самостоятельно должен пользоваться…»
Так вот, они жадно внимали каждому слову Светланы. Еще бы! В них было столько житейской мудрости, столько оптимистического посыла и руководства по преодолению безнадежности, что захватывало всех присутствующих без исключения. И больных, и здоровых.
«Вот на этот холм я карабкалась долго, – поясняла она одну из фоторабот, – мне казалось, что я покорила целый Эверест. А потом оглянулась, оказывается, одолела всего метра два… А потом подумала: ну и что?! Ведь это мои два метра! И это мой Эверест! А значит, моя победа!»
Слушая эту бесстрашную, стойкую духом женщину, я ничуть не усомнилась в правдивости ее слов, когда она говорила: «После аварии я прошла уже несколько реабилитационных курсов, из одной клиники переходила в другую. Но ни в одной палате долго не задерживалась. Приходит врач и говорит: не можете ли вы перейти в другую палату? Я отвечаю: а я уже привыкла здесь, перезнакомилась с соседками, мне здесь хорошо…» А врач уговаривает: «Ну, пожалуйста, там один пациент лечиться не желает, да и вообще жить не хочет…»
Действительно, Светлана Громова действует на окружающих как внешний аккумулятор, как подзарядка для «сдыхающего» телефона. Она способна поднять поникших и отчаявшихся своей безоговорочной верой в неисчерпаемость внутренних человеческих ресурсов, исцеляющую веру в собственные силы.
После аварии Светлану спасали, лечили, восстанавливали врачи из разных клиник и реабилитационных центров. И каждый лечащий врач ей говорил: «То, что вы живы, – это чудо!» И она понимает, что за это чудо надо только преклоненно благодарить судьбу и Всевышнего, а не роптать и впадать в отчаяние. Этим своим убеждением она щедро делится с собратьями по несчастью и вселяет в них свою стойкую веру в самое лучшее.
Здесь не место для отдыха
Так получилось, что открытие выставки «Дала ажары» совпало с презентацией нового корпуса реабилитационного центра «Виктория».
Уже при встрече гостей учредитель центра Евгений Хван сказал, что после знакомства с творчеством Светланы Громовой нас ждет небольшая экскурсия по новому центру, который в марте заработает в полную силу.
Напомню, что центр «Виктория» за пять лет своего существования уже завоевал известность и прекрасную репутацию как специализированная клиника восстановительного лечения и медицинской помощи. Строительство нового корпуса было обусловлено тем, что количество желающих пройти здесь реабилитацию, значительно превышало «физические» возможности центра. Назрела необходимость расширяться и совершенствоваться. Так, в прежнем комплексе по улице Гагарина имелось 120 койко-мест, а в этом, по улице Гали Орманова, их будет уже 200. К тому же, здесь будет новейшее специализированное оборудование. Нам его показали, это было впечатляюще!
Я не могла не упомянуть об этом, если бы Светлана, как человек, прошедший все круги реабилитационных испытаний, не отметила шымкентский центр «Виктория» как один из самых лучших в Казахстане: «Здесь все продумано, выверено и приспособлено для жизни пациентов, порой малоподвижных или неподвижных совсем.
Ведь все имеет значение: и низенькие ступеньки, и просторный лифт, и поручни вдоль всех коридоров и в местах общего пользования. Потому что жизнь людей, которые приходят сюда за помощью, состоит вот из таких, казалось бы, неважных деталей. Но когда тебя терзает боль или полное бессилие, ты начинаешь ценить каждый момент предусмотрительного внимания и заботы.
После курсов реабилитации меня некоторые спрашивают: «Ну как ты там отдохнула?» Да какой там отдых! Это постоянный изнурительный труд над собой, со своим непослушным телом, когда восстановление продвигается в неумолимо замедленном темпе. Вот ты уже умеешь шевелить своими конечностями, вот ты уже можешь встать самостоятельно с кровати, вот ты сделала первый шаг с костылями, а вот ты прошла по палате! Это череда маленьких побед, достигнутых через поэтапное преодоление физических страданий».
Может показаться, что на этой выставке много говорилось о несчастьях и недугах. Однако это не так. Светлана не из тех людей, кто постоянно сам себя жалеет и пресекает проявления слезливой жалости от других. Наоборот, очень много говорилось об исцеляющей роли творчества и искусстве жить при любом судьбоносном раскладе, даже если жизнь неожиданно вышла из привычно-комфортного русла.
Ее фотографии полны искреннего восхищения окружающим миром и неизмеримой благодарности за то, что жизнь продолжается и будет продолжаться, пока жива душа.
Елена ЛЕТЯГИНА