Жизнь вопреки невзгодам

А потом я удивилась следующему факту. Светлана Громова создала свою экспозицию всего за год, будучи человеком с инвалидностью, или, как политкорректно говорят, с ограниченными возможностями. Но работа фотографа, извините, это далеко не стационарное дело. Тут нужно двигаться, бегать, снимать, искать натуру, выбирать нужный ракурс… Да как это можно совмещать с инвалидностью? Но главное удивление ждало впереди.

Искусство помогает жить

Однако инвалидность бывает разная. Бывает легкая степень, когда болезнь минует, выражаясь по-медицински, опорно-двигательный аппарат и не мешает человеку совершать допустимые физические нагрузки. Но у Светланы совсем другой случай.

Среди своих работ она вывесила вот такую информацию, видимо, чтобы избежать лишних вопросов: «В сентябре 2021 года моя жизнь изменилась после ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ. 20 переломов, ушибов, травм привели к инвалидности и долгому пути реабилитации, который продолжается до сих пор. Жизнь моя стала другой – с ограничениями и потерями, но не утратила своей ценности. Прогулки и наблюдения природы стали способом собраться, выдохнуть и идти дальше. В этот период в моей жизни и появилась фотография – как честный разговор с окружающим миром и собой. Эта выставка для тех, кто проходит путь восстановления. Она о связи с землей, спокойствии и внутренней поддержке, которые можно найти даже тогда, когда жизнь уже никогда не будет прежней».

И мне стало ясно, что открытие выставки и дальнейшее существование фотокартин в реабилитационном центре – это единственно правильная и жизненно необходимая локация. Ни в каких других стенах эти картины не «прозвучат» так уместно и логично, как в том пространстве, где человек после катастрофических ударов судьбы учится жить дальше. С надеждой и верой в себя.

И все же, исходя из этой предварительной информации, нельзя было предположить, какие жанры и сюжеты автор взял за основу своего фототворчества. На мой взгляд, хороши были бы успокаивающие душу натюрморты в пастельных тонах, а еще лучше – братья наши меньшие, домашние питомцы, смягчающие сердце умилительными повадками, беззаветной любовью и преданностью…

Но нет! Светлана Громова выбрала для натуры великолепные, но строгие и лаконичные пейзажи Северного Казахстана с его суровыми степными просторами или умеренно лесистыми холмами. Холмами, на которые непросто забраться и вполне здоровому созерцателю, а что уж говорить о человеке, находящемуся в затяжном состоянии нескончаемой реабилитации… Словом, удивление продолжало нарастать.

Вот как Светлана объясняет цель и суть своей экспозиции, да и всего творчества в целом: «Моя фотография – это попытка зафиксировать ускользающую гармонию казахстанского пейзажа, перевести ее на язык минимализма. Я живу в Казахстане и научилась видеть в бесконечности степи не пустоту, а пространство для созерцания.

Для меня, как человека, ежедневно преодолевающего физические ограничения, фотография – это форма свободы. Камера позволяет мне достичь тех вершин и горизонтов, которые могут казаться недоступными. В этом проекте я хочу показать, что красота – это не только то, что мы видим, но и то, как чувствуем силу земли, на которой живем. Каждая работа в этой экспозиции – приглашение к диалогу. К поиску собственной точки опоры и своего внутреннего горизонта».

Позже я узнала, что в фотографическом арсенале Светланы есть и натюрморты, и портреты, и сложные композиции с глубоким философским подтекстом…

Но для шымкентского реабилитационного центра она выбрала именно этот формат: самые разнообразные пейзажи в белых квадратных багетах на белых стенах.

Она и этому дала объяснение: «Выбор квадратного формата и белых обрамлений не случаен. Квадрат – это символ устойчивости и баланса, а белый цвет – это «тишина», которая позволяет зрителю сосредоточиться на самой сути природы, не отвлекаясь на лишнее».

Теперь о самой выставке. Она тоже проходила в необычном формате. Никто не ожидал, что эта, не побоюсь сказать, мужественная женщина, превозмогая явную боль, будет подробно комментировать каждую работу: при каких обстоятельствах это было снято, почему на этом «зацепился» взгляд, какие чувства захлестнули, что она хотела этим сказать?

Уже на середине «экскурсии» кто-то догадался предложить ей инвалидное кресло, на что она ответила с облегчением и благодарностью. А так ходила с нами на равных, опираясь на спасительный костыль. И при этом говорила – вдохновенно, образно, красиво! Чувствовалось, что каждое слово ею пережито и выстрадано.

В нашей группе было несколько инвалидов-колясочников. Терпеть не могу слово «колясочник», но оно как-то прижилось в больничном лексиконе, скорее всего, из-за предельного лаконизма. Чтобы долго не говорить, мол, «это человек, который из-за невозможности передвигаться самостоятельно должен пользоваться…»

Так вот, они жадно внимали каждому слову Светланы. Еще бы! В них было столько житейской мудрости, столько оптимистического посыла и руководства по преодолению безнадежности, что захватывало всех присутствующих без исключения. И больных, и здоровых.

«Вот на этот холм я карабкалась долго, – поясняла она одну из фоторабот, – мне казалось, что я покорила целый Эверест. А потом оглянулась, оказывается, одолела всего метра два… А потом подумала: ну и что?! Ведь это мои два метра! И это мой Эверест! А значит, моя победа!»

Слушая эту бесстрашную, стойкую духом женщину, я ничуть не усомнилась в правдивости ее слов, когда она говорила: «После аварии я прошла уже несколько реабилитационных курсов, из одной клиники переходила в другую. Но ни в одной палате долго не задерживалась. Приходит врач и говорит: не можете ли вы перейти в другую палату? Я отвечаю: а я уже привыкла здесь, перезнакомилась с соседками, мне здесь хорошо…» А врач уговаривает: «Ну, пожалуйста, там один пациент лечиться не желает, да и вообще жить не хочет…»

Действительно, Светлана Громова действует на окружающих как внешний аккумулятор, как подзарядка для «сдыхающего» телефона. Она способна поднять поникших и отчаявшихся своей безоговорочной верой в неисчерпаемость внутренних человеческих ресурсов, исцеляющую веру в собственные силы.

После аварии Светлану спасали, лечили, восстанавливали врачи из разных клиник и реабилитационных центров. И каждый лечащий врач ей говорил: «То, что вы живы, – это чудо!» И она понимает, что за это чудо надо только преклоненно благодарить судьбу и Всевышнего, а не роптать и впадать в отчаяние. Этим своим убеждением она щедро делится с собратьями по несчастью и вселяет в них свою стойкую веру в самое лучшее.