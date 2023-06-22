Симпозиум художников прошел в Туркестане

В Туркестане прошел симпозиум художников под названием «Туркестан – талисман тюрков».

Его провели в рамках международного фестиваля «Арт Туркестан». В симпозиуме приняли участие 12 художников, все они должны изобразить Туркестан и историю этого древнего города. Оценивать работы мастеров кисти будут специалисты из стран СНХ это искусствоведы и художники. Картины будут переданы в фонд музея.

«Город Туркестан раньше носил название Яссы. В этой работе изображен момент, когда Тауке-хан объявил о его переименовании. Туркестан был центром цивилизации, столицей нашей страны. Поэтому его история имеет важное значение для самоидентификации казахского народа», — говорит Табысбек Толкын, член союза художников Казахстана.

По мнению организаторов, изобразительное искусство является прекрасным способом популяризации Туркестана, объявленного духовной столицей тюркского мира.