Национальный Банк Казахстана напоминает, что 14 ноября 2018 года филиалы Национального Банка прекращают прием и обмен банкнот номиналом 200 и 500 тенге образца 1999 года, 1000 и 2000 тенге образца 2000 года, 5000 тенге образца 1998-2001 годов и 10 000 тенге образца 2003 года.

С 15 ноября 2007 года банкноты образца 1998-2003 годов вышли из обращения и перестали быть законным платежным средством. Обмен банкнот образца 1998-2003 годов филиалами Национального Банка Казахстана производился в течение одиннадцати лет.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться в Управление по работе с наличными деньгами по телефону +7 (727) 330 25 58, а также в раздел «Банкноты и монеты» мобильного приложения «НБК Оnline».