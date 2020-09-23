Финал лета-2020 преподнес шымкентцам грустную новость – пресс-служба города сообщила, что старый ипподром прекратит свое существование, мол, он исторически устарел. Новый, современный ипподром построят на территории жилого массива «Бозарык».

Ладно бы только это. Стало известно, что на освобождающейся территории возведут новый жилой комплекс. Проект по его строительству уже презентовали заместителю премьер-министра РК Роману Скляру, который 3 сентября побывал в Шымкенте с рабочим визитом. Тогда пресс-служба акима города сообщила: «…масштабное строительство квартала площадью 500 тысяч квадратных метров будет реализовывать отечественная девелоперская компания «BI Group». Используя передовые технологии, компания планирует построить жилье комфорт и бизнес-класса.

Строительство проекта, площадь которого составит более 30 га, начнется весной 2021 года. Новый квартал будет построен рядом с дендропарком, зоопарком и этнопарком «Казына». Действующий ипподром, расположенный на проспекте Байдибек би, в соответствии с генеральным планом города будет перенесен на новое место. Стоит отметить, что данная компания построит ипподром за счет собственных средств».

Народ услышал эту новость, но «проглатывать» ее молча не согласился.

А, давайте, разберемся, почему?

Прежде всего – прежде чем принимать такие судьбоносные для города решения, надо проводить общественные слушания. Следующее, ипподром – это часть комплекса зоны отдыха, воздвигнутой в конце 70-х – начале 80-х годов по замыслу первого секретаря Чимкентского обкома партии Асанбая Аскарова. По сути своей это была народная стройка. Если не каждый, то большинство из работавших тогда чимкентцев принимали участие в ее сооружении – «отмотали» здесь казавшиеся бесконечными субботники, воскресники. Да, мы копали, сажали, выравнивали… Десятки промышленных предприятий не только Чимкента, но и области вложили сюда свои усилия – выделили технику, стройматериалы, рабочих. В итоге за пару-тройку лет на окраине Чимкента того времени появились дендропарк, зоопарк, ипподром, озеро «Тулпар», детская железная дорога!

Хорошо, сейчас речь только об ипподроме. Так вот, «… открытие ипподрома состоялось 26 мая 1979 года. К тому времени там были построены 4 конюшни для 170 лошадей, закончено строительство призовой и рабочей дорожек, крытой трибуны на 48 и открытой на 7000 тысяч мест, ограждение, подъездные дороги, судейские вышки, кассовые будки, скважины с разводящими водопроводными, электрическими и телефонными линиями, проведено озеленение, сооружен хозяйственный двор.

В тот день, 26 мая, состоялся парад участников конно-спортивных состязаний и национальных игр. Соревновались представители 28 хозяйств из 7 районов области. На открытии ипподрома участвовали 20 тысяч зрителей». Это я сама себя цитирую. 29 апреля 1997 года в газете «Панорама Шымкента» по заданию главреда я написала статью «Рукотворное чудо города», приуроченную к 15-летию зоны отдыха Шымкента.

Так вот, во главу угла создания ипподрома и конно-спортивной школы города было поставлено развитие именно национальных конно-спортивных игр. Ну какая еще идея нужна, чтоб ее не развалили?!

После сообщения о возможном строительстве жилого комплекса на месте ипподрома в соцсетях народ высказал в адрес властей города свое возмущение этой идеей, да так, что, как теперь говорится, «мало не покажется». Разумеется, наши чиновники тоже заглядывают в соцсети, видимо, поэтому и поспешили дать свои разъяснения. На минувшей неделе заместитель главного архитектора города, представители социально-предпринимательской корпорации «Shymkent», а также народные избранники рассказали о том, что получит город после строительства жилого комплекса на нынешнем ипподроме.

По словам специалистов, в Шымкент привлекут 130 миллиардов тенге инвестиций, за пару лет построят 500 тысяч квадратных метров жилья, тогда как в год в городе строят всего 250 тысяч квадратных метров (а по арифметике – то на то и выходит). А также новую школу, поликлинику и ипподром … за средства инвесторов.

«Будут изменения с учетом тех предложений, которые были высказаны, мы все учтем и по этим предложениям точный план составим и вынесем на рассмотрение народа. Вот такие дома будут построены, что будет сделано, все будет видно. Будет решаться это на городском уровне», – сказал заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства города Шымкента Нурлан Архабаев.

И все-таки, почему на этом месте, почему вместо ипподрома? Что об этом говорят чиновники?

Оказывается, за прошедшие со дня открытия 40 лет, ипподром полностью износился и не соответствует современным требованиям.

«Ипподром сейчас, в том виде какой он есть, не подходит для международных соревнований, он ниже и рельеф у него не тот, который нужен», – сказал депутат маслихата г. Шымкента, директор ипподрома Гани Ахметбаев.

Надо же, рельеф не тот, 40 лет был тот, а теперь нет!

Стоит сказать, что еще в сентябре 2007 года заявлялось о намерении южнокорейских бизнесменов приступить к реконструкции Шымкентского ипподрома сразу же после окончания юридических процедур по продаже части госпакета бывшего ГКП «Шымкентский ипподром». Тогда об этом журналистам сообщил заместитель акима ЮКО Арман Жетписбаев. Заметьте, 13 лет назад речь шла о реконструкции, а не об исчезновении или переносе на новое место ипподрома.

А восемь лет назад было заявлено еще об одном намерении – создать на ипподроме центр иппотерапии для шымкентских детей, страдающих ДЦП. Жаль, что эта задумка так и осталась просто идеей.

Свое отношение к строительству ипподрома на новом месте высказывают и читатели РАБАТа. Вот мнение одной из них, жительницы Шымкента Асии Аюповой: «Когда появились сведения о том, что городские власти на месте ипподрома хотят построить элитное жилье, первое, что пришло в голову: ведь столько пустующих земель в Шымкенте, вокруг Шымкента, стройте себе на здоровье все, что хотите. Почему нужно ломать то, что построено предыдущими поколениями и не для личного обогащения, а для нас, простых горожан.

Конечно, я имею ввиду замечательную «аскаровскую» зону, которая включает дендропарк, зоопарк, ипподром, озеро Тулпар. Была замечательная детская железная дорога, которую тоже варварски разобрали. Слава Аллаху, мы и наши дети, которым больше 30-лет, успели покататься по этой дороге. Это была гордость Чимкента. Всех гостей, приезжающих к нам в гости, мы обязательно возили на детскую железную дорогу. Увы, остались одни воспоминания.

Асанбай Аскарович воздвиг себе памятник при жизни, создав великолепную зону отдыха. Она переживет многие поколения, если к ней бережно относиться, а не разрушать.

Все мы радеем за сохранение родного языка, обычаев, традиций нашего народа. А ведь в числе национальных игр казахов, которые демонстрируют силу, смекалку, выносливость, именно, конные игры. Какие замечательные забеги, соревнования устраивались раньше на ипподроме – кокпар, байге, кыз-куу и многие другие… Люди шли туда, как на праздник. Не было ни одного свободного места. Организовывались на скачки специальные рейсы автобусов.

Мне кажется несостоятельным мнение, что ипподром как-то неправильно спроектирован, что лошади дохнут. Наоборот, в советское время в Чимкенте была одна из мощных строительных индустрий в Союзе и все сооружалось с соблюдением всех норм и правил строительства.

Кому-то выгодно, чтобы ипподром ветшал и становился непригодным для проведения там конных спортивных соревнований. По-моему, на наш век хватит разрушений в родном городе. Разрушали все, что могли и даже больше. Увы, нет свинцового, фосфорного, шинного заводов, знаменитого на весь мир завода прессов-автоматов. Уничтожен экологичный вид транспорта – троллейбус. До основания разобрали все линии электричества, в угоду опять же чьим-то личным интересам. Вместо них стали ездить опасные маршрутные такси. А мы радовались, когда открывалась очередная линия троллейбуса.

В настоящее время у нас строятся в городе, в основном, торгово-развлекательные центры или рестораны и кафе.

Обращаюсь к руководителям города и к чиновникам, от кого зависит судьба ипподрома: не дайте разрушить то, что было построено при непосредственном участии первого секретаря Чимкентского обкома КП Казахстана Асанбая Аскарова, который и пострадал за правое дело. Если же власти, вопреки воле жителей нашего города, разрушат ипподром, то они останутся в памяти жителей, как разрушители, которые оскорбили и предали память человека, который создал для нас с вами великолепную зону отдыха, которая по праву носит его имя – Асанбая Аскарова.

И дело чести городских властей восстановить детскую железную дорогу, чтобы все было, как при ее создателе».

В завершении лишь одна цитата из книги Асанбая Аскарова «Взгляд», изданной в 1996 году: «Как дорого, особенно сейчас, в момент становления государства, понимание ответственности перед нацией. Государство вступило на совершенно новый для нас путь развития. Следовательно, отказываясь от социализма, необходимо готовить себя к жизни при капитализме, принимая как положительные, так и отрицательные стороны этого общественного строя. Но капитализм не сладкий фрукт. Это страшное явление в жизни человеческого общества. При этом строе культом является капитал.

Капиталистическая система зиждется на: приоритете частной собственности, охраняемой законом; высшей касте, то есть на миллионерах и миллиардерах, для которых правительство просто администрация; на использовании возможностей слаборазвитых стран путем вывоза капитала. Итак, при этой системе налицо высший, средний и низший слои населения. Стать миллионером не так-то легко, нетрудно и разориться. Капиталистическая система – система беспощадной борьбы за выживание».

Как говорится, «без комментариев».

Фарида ШАРАФУТДИНОВА