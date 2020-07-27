Полицейские Толебийского района установили блокпосты в направлении зон отдыха.

На дорогах, ведущих в зоны отдыха на территории Биргулюк, Каскасу, с 24 по 26 июля установлены блокпосты. Их установили для обеспечения требований карантинного режима и недопущения нарушения санитарных норм.

На блокпостах сотрудники полиции проводили разъяснительные беседы, знакомили приехавших с постановлением главного санитарного врача, и таким образом развернули обратно более 2500 автомашин.

Многие, приехавшие в зоны отдыха, оказались жителями города Шымкент. В отношении 17 работавших зон отдыха составили административные протоколы по статье 425 КОАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения“. Собранные материалы направлены в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области.

В отношении 37 граждан, купавшихся в воде и не соблюдавших мер безопасности, полицейские составили административные протоколы по статье 364 КоАП РК “Нарушение правил общего водопользования” и вынесли предупреждения.

Также, выявлены факты неповиновения законным требованиям представителей власти. К примеру, 26 июля на блокпосту Биргюлюк, полицейские остановили автомашину марки “Тойота” и провели разъяснительную работу. Однако, двое молодых людей, находившихся в автомашине, не подчинились требованиям стражей порядка, оскорбляли и оказывали активное неповиновение. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 378 УК РК “Оскорбление представителя власти“. Подозреваемые находятся под залогом.