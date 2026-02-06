Факты незаконной добычи золота выявили в Туркестанской области

В Созакском районе Туркестанской области прокуроры зафиксировали случаи незаконной добычи золота. Подозреваемые успели добыть около 450 граммов драгоценного металла, теперь им грозит до 7 лет лишения свободы,

«В ходе проверки установлено, что 12 лиц без разрешительных документов, с нарушением требований экологического законодательства и норм промышленной безопасности, незаконно добыли около 451 грамм золота. По факту начато досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 295-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан», -говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В отношении пяти подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура подчеркнула, что незаконная добыча полезных ископаемых наносит ущерб экологии и экономической безопасности государства, а виновные привлекаются к уголовной ответственности.