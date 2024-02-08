Приложение против буллинга изобрел школьник из Туркестанской области

Школьник из Ленгера Марк Ринк, обратил внимание на актуальную проблему своих свертсников. Буллинг по его мнению является актульной проблемой в обществе.

Его проект, мобильное приложение «Stop, bullying» принял участие в районном и областном этапах конкурса исследовательских проектов и творческих работ «Зерде» среди учащихся 2–7 классов. Этот проект заинтересовал уже разных экспертов.

Приложение позволяет учащимся анонимно сообщать об издевательствах, причиняемых взрослыми или сверстниками. Получив такое сообщение, школьный психолог, классный руководитель принимают меры по предотвращению буллинга, проводят профилактическую разъяснительную работу.

«Не секрет, что школьники подвергаются буллингу со стороны агрессивных учеников. Часто те ребята над кем издеваются, не рассказывают другим об этой ситуации, боясь огласки. Сегодня почти у каждого ребенка есть мобильный телефон. Они могут анонимно отправлять сообщения о буллинге через мое мобильное приложение на электронную почту и Telegram-канал взрослых. Таким образом, можно привлечь внимание к проблеме и предотвратить различные неприятные ситуации», — говорит Марк.

Мобильное приложение «Stop, bullying» юный изобретатель создал под руководством Ринк Ольги Александровны, преподавателя информатики этой же школы-гимназии.

Приложение уже можно скачать на свой смартфон.