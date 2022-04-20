Молодого парня посадили на 5,5 лет из-за кражи золота

В Туркестанской области 24-летнего парня осудили на 5,5 лет лишения свободы за хищение золотых изделий на сумму более 40 млн тенге, передает OTYRAR.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Тогда в дежурную часть Жетысайского РОП обратился местный житель и рассказал, что к нему домой через окно проникли неизвестные и похитили золотые изделия с бриллиантами.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП задержали подозреваемого, местного жителя. Им оказался молодой человек, ранее судимый за кражи, которому дали 3,5 года ограничения свободы.

Несмотря на свою судимость, воришка повторно совершил преступление и похитил золотые украшения на сумму более 40 миллионов тенге. Похищенно имущество парень распродал, а вырученные деньги потратил.

После завершения материалы досудебного расследования с обвинительным актом направили в суд для принятия законного решения. В результате приговором суда 24-летнему подсудимому назначили 5 лет 6 месяцев лишения свободы.