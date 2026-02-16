Курьеру-фасовщику наркотиков в Шымкенте грозит до 12 лет лишения свободы

В Шымкенте сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупном размере.

При личном досмотре у задержанного были обнаружены свёртки с порошкообразным веществом, предназначенные для дальнейшего распространения. В ходе обыска по месту его временного проживания полицейские изъяли дополнительные партии психотропных веществ, а также предметы, используемые для их расфасовки.

«Общая масса изъятых веществ превысила 250 граммов. По данным следствия, сбыт осуществлялся через интернет-мессенджер, а оплата принималась посредством электронных платёжных систем», — уточнили в ДП Шымкента.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили, что за незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ законодательством предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет.