70 пакетиков с наркотиками нашли у двух подростков в Шымкенте

В Шымкенте полицейские пресекли деятельность наркосбытчиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан местный житель, занимавшийся распространением запрещенных веществ.

По информации МВД, при личном досмотре у него изъяли 37 свертков с наркотиками. Все они были обмотаны изолентой и готовы для распространения.

Особую обеспокоенность у правоохранительных органов вызывает вовлечение несовершеннолетних.

Так, полицейские задержали двух подростков, которые также занимались сбытом наркотиков. У них изъяли 70 пакетиков с психотропными веществами. Кроме того, по месту их временного проживания обнаружены и изъяты еще 4 пакета с запрещенными веществами.

Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

В полиции напомнили, что уголовная ответственность за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в Казахстане наступает с 16 лет. Родителей призывают усилить контроль за детьми и не допускать их вовлечения в наркосреду.