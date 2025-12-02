Полицейский дрон поймал закладчика на месте преступления в Шымкенте

В Шымкенте участковые инспекторы во время рейдовых мероприятий с применением беспилотного летательного аппарата обнаружили мужчину, который занимался раскладкой наркотических свертков по тайникам, передает OTYRAR со ссылкой на polisia.kz.

С воздуха патрульная камера зафиксировала, как подозреваемый пытался спрятать очередной пакет. Мужчина был незамедлительно задержан.

Полицейские отмечают, что современные технологии помогают быстрее находить и останавливать преступления. Работа по пресечению незаконного оборота наркотиков продолжается в усиленном режиме.