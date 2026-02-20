Реклама
В Шымкенте задержали наркосбытчиков из Караганды с крупной партией мефедрона

В Шымкенте задержали наркосбытчиков из Караганды с крупной партией мефедрона

Редактор Жулдыз Ахмет
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента задержали двух жителей Караганды, подозреваемых в распространении наркотиков на территории города.

В ходе оперативных мероприятий полицейские провели проверку арендованной квартиры, где проживали подозреваемые. В помещении было обнаружено и изъято 250 граммов синтетического наркотика мефедрона, что по закону относится к особо крупному размеру.

Кроме того, в оборудованном тайнике оперативники нашли 30 граммов гашиша, подготовленного для дальнейшего сбыта.

«Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются возможные соучастники и каналы поставки запрещённых веществ», -сообщили в городском ДП.

В полиции напомнили, что за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ законодательством Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

